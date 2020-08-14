Son dakika haberi! Denizsiz kent Erzurum'da çocuklar yarı olimpik havuzda kulaç atacak
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Son dakika haberi! Denizsiz kent Erzurum'da çocuklar yarı olimpik havuzda kulaç atacak

Son dakika gündem haberi: Denizi olmayan Erzurum'da milli yüzücüler yetiştirmek için daha önce yapılan tam ve yarı olimpik yüzme havuzlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Son dakika haberi! Denizsiz kent Erzurum'da çocuklar yarı olimpik havuzda kulaç atacak
14.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:32

Denizi olmayan Erzurum'da milli yüzücüler yetiştirmek için daha önce yapılan tam ve yarı olimpik yüzme havuzlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Palandöken ilçesinde tam ve yarı olimpik, Atatürk Üniversitesi bünyesinde de yarı olimpik yüzme havuzuna sahip Erzurum'da üçüncü yarı olimpik yüzme havuzunun temeli de Aziziye ilçesinde atıldı.

Aziziye Belediyesince hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 6 milyon liraya inşa edilecek yarı olimpik yüzme havuzunda özellikle bölgedeki çocukların ve gençlerin milli takımlara kazandırılması ve şampiyon yüzücülerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, yaptığı açıklamada, ilçedeki Saltuklu Mahallesi'nde temelleri atılan havuzun, sadece yerli yüzücüleri değil, kamp için Erzurum'u tercih eden yabancı sporcuları da kapsayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesince havuzun yapılması için arsa tahsisi yapıldığını hatırlatan Orhan, "Tahsisi yapan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Genel Müdürlüğü de önemli katkılar sağladı." dedi.

Orhan, yaklaşık 3,5 dönüm arazi üzerine kurulacak havuzun gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tüm ilçe halkının kullanımına açık olacak havuz, ilçemizdeki önemli bir eksikliğin ortadan kalkmasını sağlayacak. İlçemizde eksikliği hissedilen böylesine bir yatırımın temelini atmak mutluluk verici. Burada geleceğin milli yüzücülerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yüzme sporuna teşvik için böylesi yatırımlara ihtiyaç vardı, halkımıza hayırlı olsun. Erzurum'da hem geleceğin milli yüzücüleri bu havuzda yetişecek hem de ilçedeki kaplıca turizminin yanına yeni bir alternatif eklenmiş olacak."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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