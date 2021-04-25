Son dakika haberi | Denizlispor, üst üste 8. maçını kazanamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Denizlispor, üst üste 8. maçını kazanamadı

Son dakika haberi | Denizlispor, üst üste 8. maçını kazanamadı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan son sıradaki Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 8 karşılaşmada 4 puan alabildi.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan son sıradaki Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 8 karşılaşmada 4 puan alabildi.

Ligde Demir Grup Sivasspor karşısında elde ettiği beraberlikle puanın 28'e çıkaran yeşil-siyahlı ekip, 37. hafta maçını bugün yapacak düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde yer alıyor.

Son galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında alan Yukatel Denizlispor, daha sonra çıktığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 7 gol atan Denizli temsilcisi kalesinde 12 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Maç oynanırken sahaya inen beyaz güvercin su içip gitti
Maç oynanırken sahaya inen beyaz güvercin su içip gitti
Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı
Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı
Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek
Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Diego Fatih Terim Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Denizlispor, üst üste 8. maçını kazanamadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:40:38. #1.16#

title