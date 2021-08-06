Son dakika haberi... Denizlispor'da ilk hedef transfer yasağı
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Son dakika haberi... Denizlispor'da ilk hedef transfer yasağı

Son dakika haberi... Denizlispor'da ilk hedef transfer yasağı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da Mehmet Uz başkanlığında oluşturulan yeni yönetim, transfer yasağını kaldırmak için çalışmalara başladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da Mehmet Uz başkanlığında oluşturulan yeni yönetim, transfer yasağını kaldırmak için çalışmalara başladı. Geride kalan sezonun ardından uzun süre boyunca kongrelerle meşgul olan ve ligin başlamasına az bir süre kala yönetim krizini çözen Denizlispor, atağa kalktı.

Süper Lig'den düşme acısı yaşayan yeşil-siyahlı ekip yaklaşık 15 milyon liralık transfer yasağını kaldırmak için harekete geçti. Kaynak arayışını sürdüren Ege ekibi, geçmiş dönemlerden futbolculara olan borçları ödeyip transfer tahtasının açmak istiyor. Hazırlıklarını altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadroyla sürdüren Denizlispor'da yönetim yeni bir teknik direktörü göreve getirmek için de çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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