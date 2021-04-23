Son dakika haberi! Denizli merkezli sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! Denizli merkezli sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi! Denizli merkezli sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Denizli ve Aydın'da sahte para operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Denizli ve Aydın'da sahte para operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürenler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi Denizli'de, 1 şüpheliyi de Aydın'da gözaltına aldı.

Operasyonda, 50 avroluk sahte 17 banknot ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıların, akaryakıt istasyonları ve döviz bürolarında sahte 50 avrolarla alış veriş yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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