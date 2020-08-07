Son dakika haberi: Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Bakan Karaismailoğlu başkanlığında toplandı
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Son dakika haberi: Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Bakan Karaismailoğlu başkanlığında toplandı

Son dakika güncel haberine göre Denizli'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Son dakika haberi: Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Bakan Karaismailoğlu başkanlığında toplandı
07.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:29

Denizli'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Denizli'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. İncelemelerin ardından Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, anı defterini imzaladı. Valilik makamında kısa sohbetin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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