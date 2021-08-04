Son dakika haber... Denizli'deki yangına 11'inci Komando Tugay'ı müdahale edecek
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Son dakika haber... Denizli'deki yangına 11'inci Komando Tugay'ı müdahale edecek

Son dakika haber... Denizli'deki yangına 11'inci Komando Tugay'ı müdahale edecek
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangına müdahale için 11'inci Komando Tugay Komutanlığını görevlendirdiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangına müdahale için 11'inci Komando Tugay Komutanlığını görevlendirdiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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