Son dakika haberi | Denizli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
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Son dakika haberi | Denizli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Son dakika haberine göre Denizli'nin Çardak ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Son dakika haberi | Denizli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
03.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:27

Denizli'nin Çardak ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

Yangın, Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ve orman ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye araçları sevk edilirken, yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına yaklaşık 50 orman işçisi ve 20 arazöz ile müdahale ederken havadan da müdahalenin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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