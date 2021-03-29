Son dakika haberi... Denizli'deki operasyonda 1 kilograma yakın metamfetamin ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi... Denizli'deki operasyonda 1 kilograma yakın metamfetamin ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Denizli'deki operasyonda 1 kilograma yakın metamfetamin ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda, 1 kilograma yakın metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 36 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda, 1 kilograma yakın metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 36 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adresler ve bir otomobilde narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Bir evin banyo tavanına gizlenmiş 443 gram metamfetamin ile bir otomobilde 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 4 kişiyi yakaladı.

Zanlılarla bağlantılı 32 şüpheliyi daha tespit eden ekipler, bu şüphelilerin evlerinde de toplam 500 gram metamfetamin ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen ikisi yabancı uyruklu 8 kişi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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