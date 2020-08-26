Son dakika haberi... Denizli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü
Son dakika haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
26.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:43
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde, sağanak yağışın ardından zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İki kamyonet ve bir otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkarıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolda trafik kontrollü sağlanıyor.
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Kaynak: AA