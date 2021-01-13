Son dakika haberi! Denizli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Denizli'de bir otomobilde, yeşil reçeteyle satılması gereken 23 bin 408 ilaç ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de bir otomobilde, yeşil reçeteyle satılması gereken 23 bin 408 ilaç ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeşil reçeteye tabi olan ve içeriğinde uyuşturucu niteliğinde etken madde bulunan ilacın satılmak üzere kente getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpekleri "Arya" ve "Arteon"un da katıldığı operasyonda, durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 23 bin 408 ilaç ele geçirildi.

Aralarında eski ilaç mümessilinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu