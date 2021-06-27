Son dakika haberi... DENİZLİ'DE YERLEŞİM YERLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI
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Son dakika haberi... DENİZLİ'DE YERLEŞİM YERLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Denizli'deki ormanlık alanda çıkan yangına sarp arazi nedeniyle ekipler, müdahale etmekte güçlük çekti.

Denizli'deki ormanlık alanda çıkan yangına sarp arazi nedeniyle ekipler, müdahale etmekte güçlük çekti. Dumanların kentin birçok noktasından görüldüğü yangına karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi, yangın söndürme ekipleri, havadan da 4 helikopterle müdahale edildi. Alevler, 2,5 saatlik çaba sonucu söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre, 5 hektarlık çam ormanı zarar gördü.

Son dakika haberi... DENİZLİ'DE YERLEŞİM YERLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... DENİZLİ'DE YERLEŞİM YERLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... DENİZLİ'DE YERLEŞİM YERLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... DENİZLİ'DE YERLEŞİM YERLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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