Son dakika haberi: Denizli'de yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre DENİZLİ'de polisin, FETÖ üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.
27.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:04
DENİZLİ'de polisin, FETÖ üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen kişileri yakalamak için cumartesi günü operasyon düzenledi. Örgütün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgularının ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: DHA