Son dakika haberi: Denizli'de vücudundaki tümör operasyonla alınarak sağlığına kavuşan sokak köpeği sahibini bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Denizli'de vücudundaki tümör operasyonla alınarak sağlığına kavuşan sokak köpeği sahibini bekliyor

05.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:39
Son dakika haberi: Denizli'de vücudundaki tümör operasyonla alınarak sağlığına kavuşan sokak köpeği sahibini bekliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvan severlerin yaralı olarak rehabilitasyon merkezine getirdiği sokak köpeği, yapılan operasyonla hayata tutundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvan severlerin yaralı olarak rehabilitasyon merkezine getirdiği sokak köpeği, yapılan operasyonla hayata tutundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cankurtaran Mahallesi'nde duyarlı vatandaşların yaralı olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdiği Kangal cinsi sokak köpeği, tedavi altına alındı.

İlk kontrollerde vücudunda 40 santimetrelik bir tümör tespit edilen köpek acilen ameliyata alındı.

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan köpeğin sahiplendirilmeyi beklediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Hekim Hasan Kılınç, köpeğin merkeze getirildiğinde durumunun riskli olduğunu belirterek, "Patolojik sonuçlarına göre tümörün iyi huylu olduğu saptandı. Gayet sağlıklı durumda, merkezimizdeki diğer can dostlarımız gibi bu köpeğimiz de sahibini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Eda Ece Kenan Doğulu Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Denizli'de vücudundaki tümör operasyonla alınarak sağlığına kavuşan sokak köpeği sahibini bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 13:42:30. #1.14#
title