Son dakika haberi: Denizli'de vücudundaki tümör operasyonla alınarak sağlığına kavuşan sokak köpeği sahibini bekliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvan severlerin yaralı olarak rehabilitasyon merkezine getirdiği sokak köpeği, yapılan operasyonla hayata tutundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvan severlerin yaralı olarak rehabilitasyon merkezine getirdiği sokak köpeği, yapılan operasyonla hayata tutundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cankurtaran Mahallesi'nde duyarlı vatandaşların yaralı olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdiği Kangal cinsi sokak köpeği, tedavi altına alındı.

İlk kontrollerde vücudunda 40 santimetrelik bir tümör tespit edilen köpek acilen ameliyata alındı.

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan köpeğin sahiplendirilmeyi beklediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Hekim Hasan Kılınç, köpeğin merkeze getirildiğinde durumunun riskli olduğunu belirterek, "Patolojik sonuçlarına göre tümörün iyi huylu olduğu saptandı. Gayet sağlıklı durumda, merkezimizdeki diğer can dostlarımız gibi bu köpeğimiz de sahibini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu