Son dakika haberi... Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi... Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takibin ardından iki eve, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 50 gram metamfetamin ile 30 gram esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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