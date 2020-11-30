Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kaklık Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki A.K'nın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese düzenlenen operasyonda A.K. gözaltına alındı.

Evde dedektör köpekle yapılan aramada 500 gram esrar ve kurutulmaya bırakılmış 120 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri süren zanlının silahla tehdit, yaralama ve görevi kötüye kullanma gibi 41 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı