Son dakika haberi... Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi... Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonlarda 285 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 70 gram esrar, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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