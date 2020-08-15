Son dakika haberi! Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi! Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

Son dakika haberi! Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı
15.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:53

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 20 ASS 63 plakalı Renault marka hafif ticari araç ara sokaktan kontrolsüz olarak çıktığı ve bir başka sokakta seyir halinde ki A.R.'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü sürüklenerek düştü. Bir süre yerde hareketsiz şekilde bekleyen motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne yaptığı ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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