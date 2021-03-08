Son dakika haberi! Denizli'de terör propagandasına gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Denizli'de terör propagandasına gözaltı

08.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:34
Son dakika haberi! Denizli'de terör propagandasına gözaltı

Son dakika haberlerine göre DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adrese bu sabah baskın yaptı. Operasyonda A.R. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Soral Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Denizli'de terör propagandasına gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:36:07. #1.15#
title