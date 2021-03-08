Son dakika haberi! Denizli'de terör propagandasına gözaltı

Son dakika haberlerine göre DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adrese bu sabah baskın yaptı. Operasyonda A.R. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT