Son dakika haberi... Denizli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi... Denizli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

07.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:58
Son dakika haberi... Denizli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'de terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Denizli'de terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen TJA'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda sözde kadın yapılanmasının düzenlediği toplantılara katıldıkları öne sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 5 zanlı hakkında "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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