Son dakika haberi! Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı
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Son dakika haberi! Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Son dakika haberi! Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı
24.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:11

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Suriye'de örgüt içerisinde yer aldığı, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği öğrenilen şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiğini ve Denizli'de bulunduğunu tespit etti.

Emniyet ekiplerince başlatılan çalışma sonucu gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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