Son dakika haberi! Denizli'de son bir hafta içerisinde 2'si ölümlü 168 trafik kazası meydana geldi Son dakika haberi: Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 ile 16 Ağustos tarihleri arasında 2 ölümlü, 70 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 168 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 ile 16 Ağustos tarihleri arasında 2 ölümlü, 70 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 168 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 23 bin 221 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 819 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 168 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 2'si ölümlü, 70'i yaralanmalı, 96'sının ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA