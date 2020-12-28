Son dakika haberi | Denizli'de son 1 hafta içerisinde 67 trafik kazası meydana geldi

Son dakika gelişmesine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 37'si maddi hasarlı, 30'u yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 67 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 37'si maddi hasarlı, 30'u yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 67 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli'de 21 ile 27 Aralık 2020 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 23 bin 799 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 139 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 67 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 30'unun yaralanmalı, 37'sinin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı