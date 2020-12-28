Son dakika haberi | Denizli'de son 1 hafta içerisinde 67 trafik kazası meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Denizli'de son 1 hafta içerisinde 67 trafik kazası meydana geldi

28.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:48
Son dakika haberi | Denizli'de son 1 hafta içerisinde 67 trafik kazası meydana geldi

Son dakika gelişmesine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 37'si maddi hasarlı, 30'u yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 67 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 37'si maddi hasarlı, 30'u yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 67 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli'de 21 ile 27 Aralık 2020 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 23 bin 799 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 139 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 67 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 30'unun yaralanmalı, 37'sinin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Cahit Özkan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Enis Arıkan Burak Özçivit Hatice Şendil
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Domagoj Vida Fırat Aydınus Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Denizli'de son 1 hafta içerisinde 67 trafik kazası meydana geldi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:49:32. #1.15#
title