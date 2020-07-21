Son dakika haberi! Denizli'de "SIM kart ikizlemi" yöntemiyle dolandırıcılık Gelen son dakika haberlerine göre Denizli merkezli operasyonda, "SIM kart ikizlemi" olarak adlandırılan yöntemle, başkalarına ait hesaplardan 3 milyon lira çektikleri iddia edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Denizli merkezli operasyonda, "SIM kart ikizlemi" olarak adlandırılan yöntemle, başkalarına ait hesaplardan 3 milyon lira çektikleri iddia edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka hesabından 150 bin lira çekildiğini belirten bir kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Zanlıların, dolandırmak istedikleri kişilere ait bilgilerle sahte kimlik düzenleyerek müştekilerin cep telefonlarına ait SIM kartlarını yeniledikleri ve böylece eriştikleri banka hesaplarından yüklü miktarda para çektikleri tespit edildi. Zanlıların para hareketlerinden İstanbul'da ikamet ettikleri belirlendi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Furkan D, Enes D, Melih A, Turgut A. ve Cemil G. tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin "Sim kart ikizlemi" olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle ülke genelinde banka hesaplarından yaklaşık 3 milyon lira çektikleri tespit edildi. Kaynak: AA