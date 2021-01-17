Son dakika haberi: Denizli'de polisten kaçarken kazaya karışan ehliyetsiz sürücü yakalandı
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Son dakika haberi: Denizli'de polisten kaçarken kazaya karışan ehliyetsiz sürücü yakalandı

17.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:30
Son dakika haberi: Denizli'de polisten kaçarken kazaya karışan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Bir son dakika haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kazaya karışan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kazaya karışan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İstiklal Caddesi'nde görevli polis ekipleri, ikazlarına rağmen 10 AAF 710 plakalı otomobille kaçan sürücüyü takibe aldı.

YSE mevkisinde park halindeki bir araca çarpan sürücü, yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından Akkonak Mahallesi 1718 Sokak'ta mahalle bekçileri tarafından durduruldu.

Araçtan inen D.B. adlı kadın, ekiplere sürücünün kendisi olduğunu belirtti. Bir süre sonra yalan söylediğini dile getiren kadın, aracı eski eşi F.D'nin kullandığını itiraf etti.

Sürücü F.D'ye ehliyetsiz araç kullandığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve polisin ikazına uymadığı için 13 bin 400 lira ceza verildi. D.B'ye ise maske takmadığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 500 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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