Son dakika haberi... Denizli'de oynarken rahatsızlanan çocuk yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi... Denizli'de oynarken rahatsızlanan çocuk yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Denizli'de oynarken rahatsızlanan çocuk yaşamını yitirdi

Son dakika haber... DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesinde oynadığı sırada rahatsızlanan 6 yaşındaki Alperen Çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesinde oynadığı sırada rahatsızlanan 6 yaşındaki Alperen Çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Turan Mahallesi'nde oturan Alperen Çoban, bahçede arkadaşlarıyla oynarken fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoban, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Çoban'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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