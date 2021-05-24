Son Dakika | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar yönüne giden E.C.G. yönetimindeki 20 F 6081 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi yakınlarında refüjü aşıp yan yola geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Deniz Çezik yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Deniz Çezik ile yanındaki Ahmet Çezik yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Çezik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü E.C.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ana yol ile tali yol arasındaki kaldırımı aşan otomobil, karşı yönden gelen motosikletle çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi havaya savrularak yere düşüyor.

Son Dakika | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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