Son dakika haberi | Denizli'de ormanlık alanda yangın
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Son dakika haberi | Denizli'de ormanlık alanda yangın

Son dakika haberi | Denizli'de ormanlık alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Denizli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Gökyüzünü saran alevler kentin birçok noktasında gözükürken, dağlık ve engebeli arazi olduğundan dolayı ekipler müdahalede güçlük çekiyor.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz belirlenemeyen nedenden dolayı ormanlık alanda bir anda alevler yükselemeye başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler arazinin engebeli olmasından dolayı yangına müdahalede zorlanırken, yangın kentin bir çok noktasından gözüktü. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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