Son dakika haberi | Denizli'de orman yangını büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Denizli'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi | Denizli'de orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde henüz belirlenmeyen nedenden dolayı ormanlık alanda yangın başladı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde henüz belirlenmeyen nedenden dolayı ormanlık alanda yangın başladı. Ekipler ve vatandaşlar alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, Çal ilçesine bağlı Selcan Mahallesi'nin Demirdere Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler vatandaşlarla beraber engebeli arazi şartlarında alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Son dakika haberi | Denizli'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Denizli'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Denizli'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Mesut Özil Enner Valencia Dimitris Pelkas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Denizli'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 15:39:41. #1.14#

title