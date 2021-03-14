Kız arkadaşına baktığını söyleyerek tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşına baktığını söyleyerek tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli ile kız arkadaşı gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşına baktığını söyleyerek tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli ile kız arkadaşı gözaltına alındı.

Fesleğen Mahallesi 1040 Sokak'ta kız arkadaşı C.B. ile yürüyen O.T, yoldan geçen Afganistan uyruklu A.G. ile "Kız arkadaşıma niye baktın?" diyerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.T, ekmek bıçağıyla A.G'yi kolundan ve bacağından yaraladı.

A.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri ara sokakta yakalayarak emniyete götürdü.

Alkollü olduğu belirtilen C.B. ile O.T. görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek