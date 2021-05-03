Son dakika haberi | Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
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Son dakika haberi | Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı

Son dakika haberi | Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Denizli'de sahte alkol, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 11 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli'de sahte alkol, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 11 ayrı operasyon düzenlendi. Onlarca kaçak ürün ele geçirilirken 13 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri sahte alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 11 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 13 şüphelinin yanı sıra 57 bin 800 makaron, 49 bin 280 dolma sigara, bin 958 adet kaçak sigara, 158 litre sahta alkol, 150 litre alkol üretim malzemesi, 88 adet cinsel içerikli ürün, 27 adet kaçak cep telefonu ve 2 adet alkol üretim malzemesi ele geçirildi. - DENİZLİ

Son dakika haberi | Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
Son dakika haberi | Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
Son dakika haberi | Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
Son dakika haberi | Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
Son dakika haberi | Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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