Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
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Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı

Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Denizli'de kaçak akaryakıt, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli'de kaçak akaryakıt, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi. Litrelerce kaçak akaryakıt ve tütün ürünü ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri kaçak akartyakıt, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 7 şüphelinin yanı sıra 3 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt, 13 bin 620 adet dolma sigara, 145 adet kaçak sigara yan ürünü, 93 adet kaçak parfüm ve 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. - DENİZLİ

Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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