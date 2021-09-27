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Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Denizli'de tütün ve tütün mamulleri ile çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara 2 ayrı operasyon düzenlendi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de tütün ve tütün mamulleri ile çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli'de tütün ve tütün mamulü ile çeşitli türde kaçak eşyaları yurda sokarak satışını yapmak isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 3 bin 560 adet dolma sigara, 6 bin 750 kilogram kıyılmış tütün, 193 adet sigara yan ürünü ve çok sayıda değişik marka ve modelde cep telefonu ele geçirildi. - DENİZLİ

Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı

Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı

Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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