Son dakika haberi | Denizli'de iki mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberi | Denizli'de iki mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberi: Denizli'nin Çardak ilçesinde iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son dakika haberi | Denizli'de iki mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
08.09.2020 23:59 | Son Güncelleme: 09.09.2020 00:03

Denizli'nin Çardak ilçesinde iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çardak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gemiş ve Gemişpınarı mahallelerinde Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla saat 24.00'ten itibaren 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Karantina süresince süt tankerleri, manav, fırın ve bakkallar açık bırakılacak, berber, kuaför salonları, lokanta ve kahvehaneler kapalı kalacaktır. Gıda taşıma işi yapan toptancıların, mahalle içine girmeden gıda maddelerini muhtar, bakkal veya manav sahibine teslim edebilmeleri sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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