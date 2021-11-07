Son dakika haberi | Denizli'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, çocuklarını parka götürmek üzere yola çıkan Emrah Doksimel'in (30) kullandığı 20 AEJ 394 plakalı hafif ticari araç, Yenişafak Mahallesi 1064 Sokak ile 1055 Sokak arasındaki kontrolsüz kavşakta K.E'nin kullandığı 20 AFR 534 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Doksimel ile Berk Enhar (2), Candemir (9) ile ikizler Muhammed Efe ve Muhammed Ege Doksimel (7) ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Servergazi Devlet Hastanesine götürülen 2 yaşındaki Berk Enhar Doksimel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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