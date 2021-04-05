Son dakika haberi: Denizli'de hücre evine düzenlenen operasyonda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Denizli'de hücre evine düzenlenen operasyonda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Denizli'de hücre evine düzenlenen operasyonda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri: Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelilerin saklandığı hücre evine düzenlenen operasyonda askeri mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen hakim ve savcı adayı ile eski askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı yakalandı.

Yakalanan kişilerden "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen B.A. cezaevine gönderildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Bahar Candan Berrak Tüzünataç Armağan Çağlayan
Spor Yılmaz Vural Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Denizli'de hücre evine düzenlenen operasyonda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 17:35:08. #1.15#
title