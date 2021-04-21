Son dakika haberi... Denizli'de hastaya ulaşmak için yoldaki odunları temizleyen sağlık ekibinin çabası kameraya yansıdı
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Son dakika haberi... Denizli'de hastaya ulaşmak için yoldaki odunları temizleyen sağlık ekibinin çabası kameraya yansıdı

Son dakika haberi... Denizli'de hastaya ulaşmak için yoldaki odunları temizleyen sağlık ekibinin çabası kameraya yansıdı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin Tavas ilçesinde ambulans ekibinin baygınlık geçiren hastaya müdahale etmek için çıktıkları yola bırakılan odunları temizleme çabası cep telefonuyla kaydedildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde ambulans ekibinin baygınlık geçiren hastaya müdahale etmek için çıktıkları yola bırakılan odunları temizleme çabası cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre Derinkuyu Mahallesi'nde dağlık alanda yaşayan tansiyon hastası bir kişinin baygınlık geçirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istendi.

Olay yerine en yakın birim olan Nikfer Mahallesindeki 112 ekibi, adrese hareket etti. Ormanlık alanda toprak yolda ilerleyen ekip, bölgede yapılan ağaç kesiminin ardından yola bırakılan kütük, odun ve dal parçalarıyla karşılaştı.

Ekipteki iki görevlinin çabasıyla açılan yolda ambulans yeniden hareket etti ve hastaya ulaştı.

Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekibinin yolu açmak için yürüttüğü hummalı çalışmayı ekipteki bir görevli cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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