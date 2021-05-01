Son dakika haberi... Denizli'de filyasyon ekibinin alev alan aracı itfaiye tarafından söndürüldü
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Son dakika haberi... Denizli'de filyasyon ekibinin alev alan aracı itfaiye tarafından söndürüldü

Son dakika haberi... Denizli'de filyasyon ekibinin alev alan aracı itfaiye tarafından söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde göreve giden filyasyon ekibinin yangın çıkan aracı itfaiye tarafından söndürüldü.

Denizli'nin Honaz ilçesinde göreve giden filyasyon ekibinin yangın çıkan aracı itfaiye tarafından söndürüldü.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Honaz İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekibinin Karaçay Mahallesi'ndeki hastaya giderken kullandıkları aracın alev aldığını belirtti.

Şoförün araçtan duman geldiğini fark ettiğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Aracı hemen terk eden filyasyon ekibimiz herhangi bir yara almadan olayı atlatmıştır. Pandemi ile mücadelenin kahramanları filyasyon ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, mücadelemizin tek bir hasta kalmayıncaya kadar büyük bir kararlılıkla süreceğini belirtmek istiyorum."

Cemil Çakal yönetimindeki 20 B 6779 plakalı hafif ticari araçtaki yangının itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldüğü, aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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