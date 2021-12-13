Son dakika haberi... Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi... Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 zanlı yakalandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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