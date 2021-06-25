Son dakika haberi! Denizli'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son dakika haberi! Denizli'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haberi! Denizli'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı öne sürülen 3 şüphelinden 2'si cezaevine gönderildi.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı öne sürülen 3 şüphelinden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri öğrencilerden sorumlusu mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda 3 kişi yakalandı.

Zanlılardan askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C'nin evindeki aramada banyodaki duşa kabinin altındaki bölmeye gizlenmiş halde ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.C. ile E.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! Denizli'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haberi! Denizli'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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Son dakika haberi! Denizli'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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