Son dakika haberi! Denizli'de evde çıkan yangında 80 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Yeni Mahallesi'nde bir evden duman çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekibi, sobadan sıçrayan ateşin eşyaları tutuşturduğu evde dumandan etkilenen Fatma Kulaksızoğlu'nun baygın vaziyette olduğunu tespit etti.

Ekiplerce evden çıkarılan Kulaksızoğlu sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.