Son dakika haberi: Denizli'de çatıdan sarkıttığı iple eve giren kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın çatısından ip sarkıtarak eve giren kişi, boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürdü.

Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katındaki kızı Özlem Yılmaz'a ait daireye giren Erkan S. (52) ile bu evde yaşayan boşanma aşamasındaki eşi Meral S. (50) arasında tartışma yaşandı.

Erkan S, yardım istemek için balkona çıkmak isteyen eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Kadının olay sırasında evde olan kızının çığlıkları üzerine eve giren komşuları, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meral S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlının ilk ifadesinde, eşiyle boşanma meselesi yüzünden tartıştıklarını, çatıdan sarkıttığı iple 6. kata indiğini, oradan da yine iple 5. kata inerek balkondan eve girdiğini ve salonda uyuyan eşini uyandırdıktan sonra olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Camlara yazı yazmış

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede zanlının, olay öncesi çatıdan sarkıttığı iple indiği boş durumdaki 6. kattaki dairenin tozlu camlarına eliyle "Evine dön, yuvana dön, yoksa af yok" yazdığı tespit edildi.

Cinayet zanlısı Erkan S, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada Erkan S. adliyeye çıkarıldığı sırada basın mensuplarının "Neden eşinizi öldürdünüz?" sorusuna, "Sizi ilgilendiriyor mu? O bizim sorunumuz. Eşimle aramızdaki sorun. Sizi ve kimseyi ilgilendirmez. Bu eşler arasındaki bir durum. Eşimi katlettim, kendimi de katledeceğim." dedi.

Meral S'nin cenazesi Baklan ilçesi Dağal Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek