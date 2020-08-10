Son dakika haberi: Denizli'de bir haftada maske takmayanlara 14 bin 400 TL cezai işlem uygulandı
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Son dakika haberi: Denizli'de bir haftada maske takmayanlara 14 bin 400 TL cezai işlem uygulandı

Son dakika haberi... Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında maske kurallarını ihlal eden 16 vatandaşa 14 bin 400 TL ceza kesildi.

Son dakika haberi: Denizli'de bir haftada maske takmayanlara 14 bin 400 TL cezai işlem uygulandı
10.08.2020 17:18 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:02

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında maske kurallarını ihlal eden 16 vatandaşa 14 bin 400 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan 16 kişiye 14 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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