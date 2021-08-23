Son dakika haberi | Denizli'de 703 farklı asayiş olayında 454 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Denizli'de 703 farklı asayiş olayında 454 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi | Denizli'de 703 farklı asayiş olayında 454 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 79 bin 645 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 79 bin 645 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 149 kişi yakalanırken, 703 farklı asayiş olayında ise 454 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 16 ile 22 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 79 bin 645 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 149 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 132 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 106'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda 3 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 28 adet fişek, 1 adet bıçak, 5 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet ve 2 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 703 farklı asayiş olayında ise 454 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Son dakika haberi | Denizli'de 703 farklı asayiş olayında 454 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Denizli'de 703 farklı asayiş olayında 454 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Denizli'de 703 farklı asayiş olayında 454 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Denizli'de 703 farklı asayiş olayında 454 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Denizli'de 703 farklı asayiş olayında 454 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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