Son dakika haberi! Denizli'de 414 farklı asayiş olayında 218 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Denizli'de 414 farklı asayiş olayında 218 şüpheli gözaltına alındı

07.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:44
Son dakika haberi! Denizli'de 414 farklı asayiş olayında 218 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 20 bin 644 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 20 bin 644 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 144 şahıs yakalanırken, 414 farklı asayiş olayında ise 218 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 30 Kasım ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 20 bin 644 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 144 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 112 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 69'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet mermi, 27 adet kurusıkı tabanca, 4 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı elektrikli süpürge, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 8 adet tuşlu telefon, 3 adet sim kart, 50 Euro sahte para, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet hafıza kartı, 50 Euro para ve 2 bin 600 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 414 farklı asayiş olayında ise 218 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Son dakika haberi! Denizli'de 414 farklı asayiş olayında 218 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi! Denizli'de 414 farklı asayiş olayında 218 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi! Denizli'de 414 farklı asayiş olayında 218 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi! Denizli'de 414 farklı asayiş olayında 218 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi! Denizli'de 414 farklı asayiş olayında 218 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi! Denizli'de 414 farklı asayiş olayında 218 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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