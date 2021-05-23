Son dakika haberi... Denizli'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise tutuklandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. iddiaya göre yanına arkadaşlarını da alan H.U. (29), arasında husumet bulunan bir kişiyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan arkadaşı Mustafa K.'nin oturduğu evin önüne gitti. Burada, Mustafa K. ile H.U. arasında tartışma çıktı. Tartışma ikilinin yanındaki kişilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Kavgada H.U. ile yanındaki M.U. kol ve kalçasından, Mustafa K.'nın arkadaşı Musa K. bacağından, Yaşar Keskinsaz (28) ise vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Keskinsaz, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Durumları hafif olanlar ise taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.U., M.U., Y.İ.G. ve B.D.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kavga anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, iki grubun yumruk, tekme ve bıçaklarla birbirlerine saldırmaları yer alıyor.

- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat