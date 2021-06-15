Son dakika haberi: Denizli'de 1'i ölümlü 121 trafik kazası meydana geldi
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Son dakika haberi: Denizli'de 1'i ölümlü 121 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberi: Denizli'de 1'i ölümlü 121 trafik kazası meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 66'sı maddi hasarlı, 54'ü yaralanmalı, 1'i ölümlü olmak üzere toplam 121 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 66'sı maddi hasarlı, 54'ü yaralanmalı, 1'i ölümlü olmak üzere toplam 121 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 7 ile 13 Haziran 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 313 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 636 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 121 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 54'ünün yaralanmalı, 66'sının maddi hasarlı, 1'inin ise ölümlü kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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