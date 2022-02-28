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Son dakika haberi... Denizli'de 1 haftada 92 ayrı trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Denizli'de 1 haftada 92 ayrı trafik kazası meydana geldi

Son dakika habere göre Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 59'u maddi hasarlı, 33'ü yaralanmalı olmak üzere toplam 92 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 59'u maddi hasarlı, 33'ü yaralanmalı olmak üzere toplam 92 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 21 ile 27 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Denizli'de trafik ekipleri koordinesinde 18 bin 58 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 857 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 92 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 33'ü yaralanmalı, 59 maddi hasarlı kaza olduğu bildirildi.

Öte yandan, ekipler tarafından 122 okul servisi denetlenirken, her an gibi araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadığı belirtildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

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