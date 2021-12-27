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Son dakika haberi | Denizli'de 1 haftada 147 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberi | Denizli'de 1 haftada 147 trafik kazası meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 112'Sİ maddi hasarlı, 35'i yaralanmalı olmak üzere toplam 147 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 112'Sİ maddi hasarlı, 35'i yaralanmalı olmak üzere toplam 147 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 20 ile 26 Aralık 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 18 bin 856 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 778 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 147 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 35'i yaralanmalı, 112'si maddi hasarlı olduğu aktarıldı. Öte yandan, ekipler tarafından 163 okul servisi denetlenirken, 2 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

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