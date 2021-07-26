Son dakika haberi... Denizli'de 1 haftada 108 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberleri: Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 53'ü maddi hasarlı, 55'i yaralanmalı olmak üzere toplam 108 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 53'ü maddi hasarlı, 55'i yaralanmalı olmak üzere toplam 108 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 19 ile 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 16 bin 949 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 2 bin 034 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 108 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 55'inin yaralanmalı, 53'ünün maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı