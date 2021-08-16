Son dakika haberi... Denizli'de 1 haftada 1'i ölümlü 162 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberi... Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 86'sı maddi hasarlı, 75'i yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 162 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 86'sı maddi hasarlı, 75'i yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 162 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 09 ve 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 18 bin 236 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 811 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 162 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 75'inin yaralanmalı, 86'sının maddi hasarlı ve 1'inin ölümlü kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı